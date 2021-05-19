Умер звезда фильмов "Бетховен" и "Успеть до полуночи"

На 87-м году жизни не стало популярного американского актера Чарльза Гродина, который сыграл главные роли в фильмах "Бетховен" и "Успеть до полуночи". Причиной смерти стал рак костного мозга.

Он со своей семьей проживал в небольшом городе Уилтон, в штате Коннектикут, США. О трагической новости со ссылкой на сына звезды Николаса Гродина во вторник, 18 мая, сообщает The Associated Press (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Актерская карьера Гродина началась с роли барабанщика в фильме "2000 лье под водой". Однако настоящая слава и любовь зрителей пришли к нему после ярких ролей в нескольких частях "Бетховена", ремейке "Кинг-Конга" и комедии "Успеть до полуночи".

Кроме того, в 2000-х годах Чарльз Гродин был ведущим развлекательной программы на телевидении, также был либеральным политическим обозревателем на CBS. Знаменитость получил премию "Эмми" за работу на шоу Пола Саймона.

Чарлз Гродин был дважды женат. Первой его женой была Джулия Фергюсон. В этом браке на свет появилась их дочь Марион. Союз распался в 1968 году. В 1985 актер женился на Элиссе Дурвуд. У пары родился сын Ники в 1988 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причина смерти не уточняется.