Умер украинец-гигант из Книги Рекордов Гиннесса

Умер американский актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения Игорь Вовковинский. Мужчина умер в возрасте 38 лет.

О кончине знаменитости сообщила мама Вовковинского на странице в Facebook. Причиной смерти самого высокого человека в мире стала болезнь сердца. Он умер в одной из американских больниц.

"Игорь умер 20 августа в 22:17 вечера в больнице от болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин была: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его навестили Олегова жена Алла и детки. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, который выучил украинский язык за месяц в Украине", – написала в соцсети женщина.

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Коротко о знаменитости:

Игорь Вовковинский родился в 1982 году в Виннице.

В возрасте 7 лет он с семьей переехал в США (город Рочестер штат Миннесота) для лечения в клинику Майо из-за болезни, которая поражает гипофиз. Тогда им удалось собрать средства на операцию. К тому времени он достиг роста 182 сантиметра и весил более 90 килограммов.

В 2010 году он был признан самым высоким жителем США – 234,5 сантиметров, а позже его занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Мировая слава к Игорю пришла после того, как он выносил украинскую певицу Злату Огневич на конкурсе Евровидение 2013. Мужчина в образе великана-викинга нес артистку на сцену.

Игорь также успел сняться в фильмах: "Шоу доктора Оз" (2010), "Безбрачная неделя" (2011).

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