Умер солист группы Children of Bodom Алекси Лайхо

В возрасте 41 года скончался солист финской англоязычной группы Children of Bodom Алекси Лайхо. Причина смерти пока неизвестна.

Отмечается, что знаменитость умер в своем доме в Хельсинки. О трагедии сообщили на странице музыкального лейбла Napalm Records в Twitter.

"Мы абсолютно опустошены и убиты горем из-за внезапной потери нашего дорогого друга и участника группы", – написали в посте.

В начале 2000-х Лайхо был женат на Кимберли Госс, известной как основательница супергруппы Sinergy.

На стиль игры Лайхо во многом повлиял Роопе Латвала, игравший в группе Stone.

В 2007 году он повредил себе плечо в боулинг-клубе. А в 2009 году Лайхо получил травму, упав со спальной полки в гастрольном автобусе, получив переломы ключицы и пальцев ног.

Он входит в топ-100 самых быстрых гитаристов по версии журнала Guitar World.

Лайхо имеет множество татуировок. Одни из самых знаменитых – HATE на пальцах правой руки и COBHC на пальцах левой руки.

В 2014 году принимал участие в записи альбома Inferno Марти Фридмана.

Совместно с Чаком Билли и другими музыкантами выпустил трибьют Рэнди Роадсу.

В 2017 году он женился на Келли Врайт.

В 2020 году создал группу Bodom After Midnight.

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