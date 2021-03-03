Умер солист группы Brutto

В среду, 3 марта, не стало солиста группы Brutto Сергея Королева. Причина его смерти не уточняется.

О трагическом известии сообщили на официальной странице коллектива в Facebook. Кроме того, на сайте группы музыканта описывали как "одного из самых неординарных участников проекта".

"Сегодня ушел наш брат – Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, Амиго! Ты сражался до конца", – говорится в сообщении.

Сергей Королев начал музыкальную карьеру относительно недавно. До 2014 года он работал финансистом, был футбольным фанатом, увлекался спортом. Также в последнее время он стал интересоваться тайским боксом.

Коллеги Сергея описывают его как человека, который с легкостью мог уладить любой конфликт. Сергей Михалок именно Королеву доверил исполнение песни "Гири", аргументируя это тем, что "он больше других разбирается в данном атлетическом снаряде".

Сам же музыкант в одном из своих интервью как-то проговорился, что если бы не начал заниматься музыкой, то пошел бы служить во Французский легион.

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