Умер режиссер фильма 'Далласский клуб покупателей' Жан-Марк Валле

В провинциальном городе Канады в пригороде Квебека умер известный режиссер и сценарист Жан-Марк Валле. Он скончался в воскресенье, 26 декабря, в возрасте 58 лет.

Об этом пишет Deadline. Отмечается, что представитель режиссера подтвердил информацию о смерти Валле.

На данный момент, неизвестно по какой причине скончался кинематографист .

Напомним, Жан-Марк Валле снял девять полнометражных фильмов. В их числе, "Молодая Виктория", "Далласский клуб покупателей", который, к слову, собрал шесть номинаций на премию "Оскар".

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Также Жан-Марк выступал в роли режиссера в проектах для телеканала HBO — "Большая маленькая ложь", в котором снялись в главных ролях Николь Кидман и Риз Уизерспун, а также "Острые предметы", с главной героиней Эми Адамс.

Коротко о знаменитости:

Жан-Марк Валле – канадский режиссёр, сценарист и монтажёр родом из Квебека (Канада). Обучался искусству кино в Университете Квебека в Монреале. Вскоре начал снимать клипы, а в 90-х выступил продюсером нескольких кинолент, которые получили хорошую критику.

Одним из знаковых событий знаменитости – драма "C.R.A.Z.Y.". Этот фильм получил множество наград и номинаций.

Еще одним культовым фильмом стал "Далласский клуб покупателей" (2013) с Джаредом Лето и Мэттью Макконахи. Он собрал три "Оскара" – за лучшую мужскую роль, лучшую мужскую роль второго плана и лучший грим и укладка волос.

Известный сценарист был женат с Шанталь Кадьё, а после состоял в браке с Надей Лайв. У него есть двое детей: Алекс и Эмиль.

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