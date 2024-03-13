Умер мужчина, более 70 лет проживший в 'железном легком': кто такой Пол Александер и почему об американском юристе знали во всем мире. Фото

В возрасте 78 лет умер американский юрист Пол Александр, известный своей безусловной жаждой жизни. В 6 лет из-за тяжелой формы полиомиелита он остался парализованным ниже шеи, однако дыхательные функции за ребенка поддерживал аппарат "железное легкое".

С этим устройством американец прожил насыщенные десятилетия, прославившись по всему миру. О его смерти сообщил фонд по сбору средств на лечение, пишет Daily Mail.

Пол Александр, даже будучи парализованным, имел полноценную и яркую жизнь, полную путешествий, работы и успеха. Он дистанционно окончил школу и получил докторскую степень по праву.

В те годы Америка еще не была сколь инклюзивной, поэтому за собственные права мужчина боролся с помощью пикетов и неравнодушных знакомых.

Американец со временем научился дышать с помощью языка, однако провести за пределами аппарата больше трех часов не мог. Впрочем, и этого времени ему хватало для юридической практики и других дел, для которых мужчина использовал специальное кресло.

О Поле снимали сюжеты для телевидения, приглашали его в суд, покупали автобиографическую книгу и подписывались на соцсети мужчины с тяжелой судьбой.

Романтических отношений у него не сложилось, ведь в студенческие годы родители избранницы Пола запретили им жениться. С тех пор у мужчины были только профессиональные и дружеские отношения.

Отец сделал ему специальные ручки, кисточки и палочки, с помощью которых сын научился писать, печатать и рисовать. Пол пережил обоих своих родителей и брата.

В 70 лет мужчина из-за проблем с самочувствием уже почти не мог обходиться без аппарата. С 74 лет он не садился в свое кресло, а в 2022-м попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек, дольше всего проживший с "железным легким".

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