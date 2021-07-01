Умер известный украинский музыкант Тарас Ших

Во Львове умер украинский музыкант Тарас Ших. Причина смерти пока не сообщается. Знаменитости было 40 лет.

О трагедии стало известно на странице в Facebook певца. Отметим, что в 1996 году он вместе с другом основал в Трускавце группу "Мери", а в 2010-ом покинул коллектив.

В сети знакомые и друзья Шиха выразили соболезнования его близким и написали, что до сих пор не могут поверить в смерть музыканта.

"Я не верю, что с тобой это могло произойти именно сейчас! Ты столько прошел, но всегда оставался человеком. Светлый, добрый и всегда с жаждой новых знаний и открытий, почему Бог забирает лучших? Покойся с миром, друг!", "Боже, как так, это невозможно понять. Скажите мне, что вы пошутили, это не может быть правдой!" – пишут люди.

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Что известно о группе "Мери"

Коллектив имеет два студийных альбома: "Мерідіани" (2007) и "Войны в прямом эфире" (2010).

С 2006 года группа сняла девять клипов на песни "Ромео", "Бандиты", "Мерідіани", "Kiss на бис", "One more kiss", "Город", "Не Виталик", "Не Виталик RMX" и "Прощатися".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, умер режиссер клипов певицы МакSим Вадим Шатров. Причина смерти – коронавирус. Мужчине было 45 лет.