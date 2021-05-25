Умер известный актер, основатель Киевского молодого театра

В 69 лет не стало известного актера театра и кино, заслуженного артиста Украины, основателя Киевского молодого театра Ярослава Гаврилюка. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

О трагической новости на своей странице в Facebook сообщил журналист Олег Вергелис (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Утрата. Источники в Союзе кинематографистов Украины только что сообщили мне, что после продолжительной болезни ушел из жизни известный украинский актер театра и кино, народный артист Украины Ярослав Дмитриевич Гаврилюк. Корона… Я трижды переспросил: мол, это же очевидно неправда, какая-то ошибка… 29 октября Гаврилюк мог бы отпраздновать свое 70-летие в каком-то новом спектакле родного театра…", – говорится в сообщении.

Ярослав Дмитриевич Гаврилюк родился 29 октября 1951 года во Львове. В 1976 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Затем он на несколько лет устроился работать во Львовский театр юного зрителя. В 1979 году актер прошел конкурсный отбор и попал в знаменитый список 26 актеров, которые стали основателями первой трупы Молодого театра в Киеве. В 1982 году ему присвоили звание Заслуженного артиста Украины.

За свою актерскую карьеру Гаврилюк сыграл множество разных и значительных ролей. Самыми масштабными были роли в таких проектах: Голохвастый – "За двумя зайцами", Поприщин – "Записки сумасшедшего", Вовчанский – "Пригвожденные", Маркиз де Сад – "Марат-Сад", Сумасшедший заяц – "Приключения Алисы в стране чудес".

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