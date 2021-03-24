Умер голливудский актер Джордж Сигал

В возрасте 87 лет умер голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал. Причиной смерти стали осложнения, которые появились после шунтирования.

О трагичной новости сообщило издание Mywabashvalley. Его супруга Соня сделала заявление, сказав, что для всей семьи смерть Джорджа является тяжелым ударом.

"Сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после операции шунтирования. Вся наша семья опустошена…" – заявила женщина.

Кадр со съемок в фильме. Getty Images

Будущий актер родился в 1934 году в нью-йоркском предместье Грейт-Нек (Лонг-Айленд) в семье Фанни Бланш Слободкиной и Джорджа Сигала-старшего. После колледжа Сигал поступил в Колумбийский университет, который окончил в 1955 году.

Джордж Сигал играет в фильме. Getty Images

Дебют в роли актера состоялся в 1961 году, когда знаменитость подписал контракт с кинокомпанией Columbia Pictures.

Кадр со съемок в картине. Getty Images

Настоящая узнаваемость и любовь зрителей пришли к Сигалу после съемок в трагикомедии Стэнли Крамера "Корабль дураков" в 1965-м. Спустя год Джордж был номинирован на премию "Оскар" за роль в драме "Кто боится Вирджинии Вулф?". Далее последовали успешные роли в картинах "Меморандум Квиллера", "Ремагенский мост", "Филин и кошечка", "Любить", "Краденый камень" и "Забавные приключения Дика и Джейн". А вот за отлично сыгранную роль в романтической комедии "С шиком" актер был удостоен премии "Золотой глобус" в 1973 году.

Джордж Сигал во время своего выступления. Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, умер звезда фильма "Чужой" Яфет Котто. Причина смерти не называется. О трагедии сообщила супруга знаменитости Тесси Синахон на странице в социальных сетях.