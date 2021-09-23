Умер автор музыки для "Кто хочет стать миллионером" Мэттью Стрэкан
Скончался автор музыки для шоу "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан. Ему было 50 лет.
Причина смерти пока не называется. Известно, что будет проведено расследование. Композитору уже сделали вскрытие, а сейчас близкие ожидают результаты токсикологии и гистологии. Об этом пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).Что известно о Мэттью Стрэкане
Английский композитор и певец-поэт-песенник. Его самая известная работа – музыка для телевизионного игрового шоу "Кто хочет стать миллионером?", написанная с отцом Китом, и сериал BBC Radio 4 World War I. Home Front.
Он также подавал музыку к фильмам и телевизионным постановкам, таким как Extract, The Detectives, Question Time, Winning Lines, джингл для нескольких рекламных роликов и оценки для сценических мюзиклов.
Композитор выиграл 12 наград от ASCAP (Американское общество композиторов и авторов), а в 2012 году получил награду ASCAP Hall Fame Award.
Он также является создателем комического вымышленного композитора 1970-х годов Клауса Гармонии. В марте 2017 года Саймон и Шустер объявили, что будут издавать серию книг о преступлениях, написанных в соавторстве с Стрэканом и его женой Бернадетт Стрэкан.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, скончался известный американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон. Ему было 57 лет.