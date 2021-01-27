Умер актер из "Антикиллера" и "Ликвидации" Юрий Лахин
В среду, 27 января, в Москве в возрасте 68 лет скончался заслуженный советский и российский артист Юрий Лахин. Он известен своими ролями в таких лентах как "Ликвидация", "Антикиллер", "Вечный зов" и других.
Причиной смерти знаменитости стал COVID-19. О трагедии сообщил драматург Николай Коляда на своей странице в Facebook.
Как рассказала актриса Ольга Битюцкая изданию Е1.RU, перед Новым годом Лахин переболел коронавирусной инфекцией и попал в больницу с осложнениями. Он пробыл там месяц и умер.
Родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Вскоре вместе с родителями переехал на Урал.
Окончил Свердловское театральное училище в 1978 году.
С 1978 по 1989 гг. – артист Свердловского академического театра драмы.
С 1989 по 1996 гг. – артист Театра на Покровке, также был помощником Арцибашева.
С 1996 года – артист театра "Сатирикон".
Он является звездой фильмов "Антикиллер", "Ликвидация", "Вечный зов", "Молодежка" и других.
Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 95 лет скончался популярный кинопродюсер Альберто Гримальди. Он известен такими фильмами, как "Хороший, плохой, злой", "Банды Нью-Йорка", "Последнее танго в Париже" и другие.