Умер актер из "Антикиллера" и "Ликвидации" Юрий Лахин

София Ковнир
София Ковнир
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Умер актер из 'Антикиллера' и 'Ликвидации' Юрий Лахин

В среду, 27 января, в Москве в возрасте 68 лет скончался заслуженный советский и российский артист Юрий Лахин. Он известен своими ролями в таких лентах как "Ликвидация", "Антикиллер", "Вечный зов" и других.

Причиной смерти знаменитости стал COVID-19. О трагедии сообщил драматург Николай Коляда на своей странице в Facebook.

Как рассказала актриса Ольга Битюцкая изданию Е1.RU, перед Новым годом Лахин переболел коронавирусной инфекцией и попал в больницу с осложнениями. Он пробыл там месяц и умер.

Кадр из фильма "Ликвидация"
Что известно об актере Юрии Лахине

  • Родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Вскоре вместе с родителями переехал на Урал.

  • Окончил Свердловское театральное училище в 1978 году.

  • С 1978 по 1989 гг. – артист Свердловского академического театра драмы.

  • С 1989 по 1996 гг. – артист Театра на Покровке, также был помощником Арцибашева.

  • С 1996 года – артист театра "Сатирикон".

  • Он является звездой фильмов "Антикиллер", "Ликвидация", "Вечный зов", "Молодежка" и других.

Российский актер Юрий Лахин

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 95 лет скончался популярный кинопродюсер Альберто Гримальди. Он известен такими фильмами, как "Хороший, плохой, злой", "Банды Нью-Йорка", "Последнее танго в Париже" и другие.

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