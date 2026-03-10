Украинский певец шокировал признанием об интиме в 16 лет с учительницей, которая была намного старше его

Украинский исполнитель EDGAR TI откровенно рассказал о своем первом интиме. По словам артиста, он начал вести сексуальную жизнь в 16 лет, а его партнершей стала школьная преподавательница, которой в то время было 28.

Певец не стал вдаваться в подробности отношений со своей учительницей, лишь заметил, что не видит ничего плохого в их близости. Завесу личной жизни он приоткрыл в интервью Славе Демину.

"Первый раз у меня был в 16 лет с девушкой, которая была на 12 лет старше меня. Ей было 28. Я учился в школе, а она там преподавала. Так бывает. Не хочу говорить кто и что, но такой опыт у меня был. Ну я был классный, симпатичный такой", – сказал артист.

Как отметил EDGAR TI, поскольку он пошел в школу в более раннем возрасте, то в тот период уже был выпускником. Кстати, об опыте интима артиста с учительницей знают и его родители.

Что известно о певце

Эдгар Тер-Акопян родился 9 марта 1989 года в городе Ереван, Армения. С раннего детства он интересовался творчеством, ведь занимался танцами и посещал различные турниры. Первой узнаваемости артисту удалось достичь благодаря участию в телевизионных и интернет проектах, а именно "Как закалялся стайл", "Новая полиция", "Герои & Любовники" и других. В 2014 году EDGAR TI записал свой дебютный трек I know you, а через год выпустил мини-альбом.

В 2018-м артист создал вместе с Эмирой Хамзой дуэт EDGAR & EMMA. Исполнители активно записывали музыкальные работы, ездили с гастролями по разным городам Украины и даже стали номинантами премии M1 Music Awards. Однако со временем дуэт распался, а EMMA и EDGAR TI пошли разными творческими путями.

