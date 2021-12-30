Украинский певец попробует попасть на 'Евровидение-2022' от другой страны

Украинский исполнитель Артем Мурач, который выступает под псевдонимом Art Demur, решил принять участие в нацотборе на "Евровидение-2022". Однако, в случае победы, представлять на международном песенном конкурсе он будет республику Сан-Марино.

В этом году в европейской стране решили внедрить необычный формат отборочного тура: за возможность выступить в финале поборется 9 известных музыкантов и 9 новичков со всего мира. Среди них – и украинец. Об этом Мурач сообщил поклонникам на личной странице в Instagram.

Артему уже посчастливилось побывать на сцене "Евровидения" в 2017 году, когда шоу проводилось в Киеве. Тогда артист был статистом, а вскоре присоединился к команде Австрии.

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"Выступление на той сцене вдохновило меня пробовать свои силы как сольному артисту", – прокомментировал Мурач.

5 января Art Demur представит жюри песню Season boy, отобранную организаторами для конкурса, на сцене театра Titano в Сан-Марино.

Певец также добавил, что подал заявку на участие и в украинском отборе.

"Это двойной шанс заявить не только о себе, но и об Украине", – подытожил вокалист.

Отметим, в 2022-м международный песенный конкурс пройдет в стране-победительнице прошлого года – Италии, в городе Турин. В Украине нацотбор начался 14 декабря.

Коротко о знаменитости:

Art Demur (Артем Мурач) – украинский певец, композитор, автор песен, телевизионный репортер. Участник телевизионного шоу "Голос страны" на канале "1+1" и бэк-вокалист команды Австрии на песенном конкурсе "Евровидение" 2017 года. Родился 26 мая 1991 года в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL писал, что национальный отбор на "Евровидение-2022" пройдет в Украине в обновленном формате. В этот раз в прямом эфире зрители смогут наблюдать только за финалом, тогда как в прошлые годы транслировались также два полуфинала.