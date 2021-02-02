Украинские звезды трогательно вспомнили Скрябина в годовщину его смерти. Фото и видео

Многие украинские знаменитости во вторник, 2 февраля, решили вспомнить и почтить память легендарного певца, лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин). Он погиб в трагическом ДТП ровно шесть лет назад.

Звезды опубликовали фото и видео с его участием на своих страницах в соцсетях и оставили трогательные слова. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Украинская певица Ирина Билык написала под снимком Скрябина: "Помним! Скорбим! Тебя не хватает!".

"6 лет как ты ушел! И все мы скорбим! Зная, какой ты был веселый и какие ржачные анекдоты знал, понимаю, что на небе было грустно, ты просто нужен и ты теперь там травишь свои шутки! Человек – праздник, энерджайзер, часами мог с тобой залипать на теме анекдотов и приколов. Профессионал и талант – твои песни содержательные и всегда имели смысл! Даже если они шуточные! Глыба, а не чувак! Именно так ты общался! Тебя надо было записывать, поскольку можно было собрать словарь новых языковых заморочек и выражений! На мероприятиях, которые веду, я очень часто вспоминаю тебя и цитирую твои приколы! Люблю тебя, и уверен, что могу стать в долгую очередь тех, кто чувствует то же! Ежедневно вспоминаю тебя в молитвах. Пусть тебе земля будет пухом, а небо всегда вечным домом!".

"Помню: три часа ночи, звонит телефон, смотрю на экран – Кузьма. Поднимаю трубку, а он мне говорит: "Чувак, "3 в 1" – это моя любимая песня!" и бросил трубку. В то время – это была высшая похвала для меня от Кузьмы, которую я храню и сегодня! Благодарю тебя, мой друг, за все, что ты сделал!".

"Шесть лет… Летай высоко…".

"Помним! Счастлив, что был знаком. P.S. Я там на клавишах".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Мария-Барбара в день рождения отца, 17 августа, открыла собственное заведение в Киеве вместе со своим мужем Виктором Туром.