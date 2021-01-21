Украинские нардепы интересовались российскими артистами, выступавшими за 'Крымнаш'. Расследование

Народные депутаты Украины написали обращения по поводу въезда российского рэпера Элджея (Алексея Узенюка), а также таких знаменитых актеров как Ирина Алферова, Юрий Чернов, Марат Башаров и другие.

Все эти звезды посещали оккупированный Крым, а некоторые из них даже поддерживали и утверждали, что эта территория России. Об этом OBOZREVATEL стало известно в эфире программы "Схемы: коррупция в деталях".

Как стало известно, 19 мая 2020 года одесский депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Васильковский отправил обращение главе Государственной пограничной службы, в котором спросил, можно ли рэперу Элджею посещать Украину.

Стоит отметить, что в тот момент исполнитель находился в "черном списке" СБУ из-за того, что посещал и выступал в оккупированном Крыму. А в июне 2020-го суд постановил, что запрет с Элджея снят, так как видео подтверждения факта недоступно.

Также известно, что 17 февраля 2020 года депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал обращение по поводу представителей российского театра. Так, политик хотел узнать, можно ли посещать Украину руководителю московского театра "Школа современной пьесы" Иосифу Райхельгаузу.

Кроме того, в списке Гончаренко были и такие известные актеры как Ирина Алферова, Юрий Чернов, Елена Санаева и Марат Башаров.

Отметим, что Райхельгауз в 2014 году активно выступал и поддерживал, что "Крым – это Россия". Также он вместе с вышеупомянутыми актерами посещал территорию после ее оккупации.

Важно добавить, что сам Гончаренко напрочь отказывается признавать, что артисты поддерживают оккупацию Крыма и очень надеется, что вскоре они приедут в Украину со своим выступлением. А государственная пограничная служба отказала предоставлять информацию депутату, так как "действует запрет на распространение персональных данных".

Позже в своем Telegram-канале Гончаренко решил разъяснить сложившуюся ситуацию. По его словам, к нему лично обратился Райхельгауз, который хотел провести гастроли в Украине, поэтому депутат перенаправил информацию по запросу в СБУ.

"СБУ ответила, что не может предоставить мне эту информацию. Конечно, когда история выглядит так, то она не очень интересная и не особо читабельная. Ну и конечно, я никогда не поддержу никаких высказываний о том, что Крым – не является частью Украины. Думаю, это и напоминать не нужно", – написал Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья из польской Варшавы, отказали во въезде в Украину.