Украинская телеведущая Мосейчук привезла из Вашингтона COVID-19

Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук заразилась коронавирусом во время командировки в Вашингтон, откуда она вела репортаж с инаугурации президента США Джо Байдена.

В эфире программы "Право на владу" 28 января журналистка рассказывала о своих впечатлениях от поездки в США, где она была первый раз. Она добавила, что привезла оттуда COVID-19.

В связи с этим она вышла в эфир по видеосвязи, а не присутствовала в студии, как обычно.

"Мои впечатления… кроме COVID-19, который я привезла со своей командировки в Вашингтон… я впервые была в США и Вашингтон видела только на видео. Меня удивило, что они похожи на нас. Правительственный квартал мне напомнил 2004 год (Оранжевую Революцию), 2013-1014 годы (Революцию Достоинства)", – рассказала ведущая.

Отметим, что Соединенные Штаты лидируют по количеству заражений коронавирусом в мире. По данным на 28 января в стране зафиксировано 26,2 млн случаев. При этом выздоровели почти 16 млн пациентов и 442 тысячи скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что другая ведущая канала "1+1" Лидия Таран заболела коронавирусом.