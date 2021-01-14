Украинская телеведущая Лидия Таран заразилась коронавирусом

Ведущая канала "1+1" Лидия Таран заявила, что заболела на коронавирус. Сейчас она находится на самоизоляции и придерживается всех рекомендаций врачей.

О своем диагнозе знаменитость сообщила на личной странице в Facebook. Она отметила, что сделала ПЦР-тест после короткой праздничной отпуска в Турцию и получила положительный результат.

"В ближайших эфирах ТСН на "1+1" мы не встретимся... К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции дома. После короткой праздничной отпуска в Турции, я сделала ПЦР-тест и получила положительный результат. И даже несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в той стране и во время самого путешествия – это все равно со мной случилось", – заявила Таран.

Лидия Таран заболела на коронавирус Instagram Лидии Таран

Она добавила, что после отпуска провела один эфир ТСН. Однако отметила, что уже сообщила всем коллегам о своем диагнозе.

"Успела после отпуска провести один эфир ТСН. Не волнуйтесь! На работе мы придерживаемся карантинных норм и дистанции. Всем контактным лицам сообщила", – поделилась Лидия.

Лидия Таран заболела на коронавирус Instagram Лидии Таран

По словам Лидии Таран, она чувствует себя хорошо, имеет температуру 37,5 и особых симптомов не ощущает.

"Чувствую себя хорошо. Имею температуру 37,5. Особых симптомов не чувствую. С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины. Скучаю по эфирам и любимыми телезрителями. Друзья, привет вам всем! Обещаю набраться сил и вернуться к работе победительницей", – подытожила она.

Лидия Таран заболела на коронавирус Facebook-аккаунт Лидии Таран

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская телеведущая и актриса Людмила Барбир сообщила о положительном результате теста на коронавирус.