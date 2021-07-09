Украинская Ким Кардашьян засветила ягодицы с "правильного ракурса". Фото

Блогер и модель Алена Омович, которую в сети прозвали украинской Ким Кардашьян, показала новые пикантные фотографии. Она запечатлела свои ягодицы "с правильного ракурса".

В мае девушка решилась на пластическую операцию по увеличению ягодиц. И теперь активно демонстрирует "обновленные" формы в личном блоге в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Всего за два часа после публикации пикантный кадр собрал больше 30 тысяч лайков от восторженных подписчиков.

"Теперь для ягодиц придется покупать отдельную квартиру", "Накачала бы сама", "Ты прекрасна", "Великолепная", "Огонь!", "Классная пышка", "Вот это ракурс!" – написали в комментариях пользователи.

Отметим, что за жизнью Алены в Instagram следят 1,5 миллиона поклонников. Девушка не стесняется показывать свои формы на полуобнаженных фото, а также часто позирует в ультракоротких платьях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогерша из Киева Анастасия Покрищук, которая стала известной благодаря своим самым большим искусственным скулам в мире, заявила, что к интимной близости без обязательств относится негативно. Она записала короткое видеообращение на эту тему.