Украинская актриса Марина Мазепа сыграет в приквеле 'Джона Уика'. Как участница 'Танцюють всі' покорила Голливуд

В сериале-приквеле известного фильма "Джон Уик" под названием "Континенталь" снимется экс-учасница украинских "Танцев со звездами" Марина Мазепа. Ее коллегами станут такие известные актеры, как Киану Ривз, Мел Гибсон и Колин Вуделл.

Об этом сообщили журналисты издания Deadline. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как выпускнице Киевской эстрадно-цирковой академии удалось покорить Голливуд (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Что известно о Марине Мазепе

Видео дня

Звезда фильмов ужасов родилась в городке Конотоп на Сумщине. После окончания школы она стремилась поступить в Киевскую эстрадно-цирковую академию, однако ее мечты едва не перечеркнули родители.

Договорившись, что Марина будет учиться в столице при условии получения стипендии, абитуриентка отправилась покорять мегаполис. Знаменитость рассказывала, что все время тренировалась, чтобы не потерять финансирование, поэтому научилась мастерски владеть телом.

Позже на конкурсе "Танцуют все" в 2015 году способности спортсменки отметил хорегограф Влад Яма. В конце сезона ей удалось даже дойти до пятерки лидеров.

Через два года Марина отправилась работать хореографом в танцевальных шоу Cirque de Soleil в Лас-Вегасе, а позже стала полуфиналисткой масштабного проекта America's Got Talent.

Где еще снялась Марина Мазепа

Во время выступлений на телевидении талант украинки заметил продюсер фильма "Ждут безбожные" Сэм Рэйми, который и утвердил ее на роль в большом кино.

Также звезда приняла участие в съемках и других ужастиков. В частности, она исполнила роль в фильмах "Нечестивый" и "Воплощение зла".

Режиссер "Нечестивого" Эван Спилитопулос позволил актрисе самостоятельно подобрать манеру движения для своего персонажа, поэтому она смогла в полной мере продемонстрировать свои акробатические способности, двигаясь как богомол.

Что известно о мини-сериале "Континенталь"

"Континенталь" расскажет о том, как главный герой Уинстон Скотт столкнулся со своим прошлым, после чего решил атаковать отель – убежище киллеров.

В мини-сериал войдет три эпизода, продолжительность каждого из которых составит примерно 90 минут. Известно, что бюджет составил около 20 миллионов долларов. Ожидается, что зрители смогут увидеть новую часть истории уже весной 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская актриса Иванна Сахно сыграет сериале от Disney "Звездные войны: Асока". Съемки телепроекта стартуют в марте 2022 года.