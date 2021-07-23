Украинка с самой большой грудью снялась в образе спасительницы Малибу

Украинская plus-size модель Мила Кузнецова поделилась откровенным снимком в стиле спасительницы Малибу. Она предстала перед поклонниками в красном открытом купальнике.

Соответствующее фото она обнародовала в Instagram. Под снимком Мила написала восточную мудрость: "Смотри вперед с надеждой. Назад – с благодарностью. Вверх – с верой. По сторонам – с любовью".

К слову, у 32-летней модели 13 размер груди, чем она изрядно гордится. Девушка не стесняется публиковать фотографии себя полуобнаженной и всячески указывает на то, что модели plus-size – идеальны.

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Однако так было не всегда. В программе "ЖВЛ" девушка призналась, что сильно комплексовала из-за своей фигуры. Она носила широкие кофты и футболки, чтобы скрыть большую грудь. Над Милой часто смеялись ее одноклассники. Но благодаря любимому человеку, девушка стала более уверенной и из ее гардероба пропали мешковатые вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мила в эксклюзивном интервью рассказала о съемках в новом шоу, своем отношении к пластике, откровенных фотосессиях, а также рассекретила подробности личной жизни.