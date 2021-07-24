Украинец, признанный самым красивым мужчиной планеты, решил жениться: что известно

Украинский актер, ведущий программы "Жизнь известных людей" на "1+1", самый красивый мужчина планеты по версии конкурса Mr. Sea World 2018, 33-летний Богдан Юсипчук в социальной сети намекнул, что собирается жениться. До важного события якобы осталось два дня.

Так, на странице Юсипчука в Instagram появилось несколько постов, в которых он заявил, что "созрел" и добавил хештеги "свадьба" и "wedding".

"Вы сейчас офигеете! Потому что я сам офигел..Но..По-моему, я созрел", – написал ведущий, добавив фото с обнаженным торсом возле бассейна.

Видео дня

В следующем посте он добавил: "К черту все! Я готов!", опубликовав фотографию в костюме.

В то же время в Instastories актер делился кадрами, как выбирает кольца в ювелирном магазине, а также спрашивал у подписчиков советы по этому поводу. Кроме того, Юсипчук просил совета в сети по поводу цвета свадебного костюма.

Также Юсипчук записал видео, где отметил, что его фанаты часто расспрашивают относительно возможной свадьбы и невесты и добавил, что все станет известно через два дня.

"Ребята, перестаньте меня терроризировать, пожалуйста, кто невеста, кто невеста. Девушка невеста! Скоро увидите, два дня осталось. Не успеваем ничего. Короче сложно, но ничего. Справимся", – сказал Юсипчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юсипчук дал откровенное интервью изданию Viva!. Также он принял участие в соблазнительной фотосессии.