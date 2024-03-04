Украина вошла в топ-10 благотворительных проектов на 'Мисс Мира 2023': София Шамия плакала, рассказывая о детях войны

Украина вошла в топ-10 благотворительных проектов на "Мисс Мира 2023", который проходит в Мумбаи, Индия. 19-летняя представительница нашей страны София Шамия презентовала видео о работе с детьми, которые пострадали от российской агрессии: потеряли родителей, дом, а кто-то и руки или ноги. Десятку лучших выбирали из 117 проектов от каждой участницы конкурса.

Все видео были сняты заранее, а уже 3 марта в Индии состоялась их презентация. Когда очередь дошла до Софии и она должна была произносить свой спич после просмотра ролика, то девушка не смогла сдержать эмоций и остановить слезы. Об этом OBOZ.UA рассказала глава комитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова, а список топ-10 опубликовали на официальной Instagram-странице Miss World.

"Мы подготовили видео о нашем проекте заблаговременно и прислали его на сам конкурс. Вчера София, как и все девушки, презентовали его на публике, выступая на сцене со спичем. Когда София говорила, она заплакала", – поделилась с нами Вероника Щипцова.

На своей странице в Instagram она также отметила, что благотворительный проект от Украины раскрывает болезненную тему, как Россия забирает нормальное полноценное детство у маленьких украинцев.

"Мы презентовали видеоработу нашей команды, где рассказали, как страна-агрессор забирает нормальное детство у наших детей, как эта война влияет на них, с какими сложностями сталкиваются дети и что переживают, теряя родителей и родных. Наша нация борется, чтобы наши дети в дальнейшем имели мирное детство, свободу и волю. Мир не имеет права забывать, что украинцы переживают каждый день", – написала глава комитета "Мисс Украина".

Тем временем сама представительница Украины на "Мисс Мира" произносила свою речь о детях этой страшной войны сквозь слезы. София вспомнила, как посещала больницу, где лежали дети, потерявшие все.

"Каждый раз, когда я говорю, откуда я родом, извините, я становлюсь немного эмоциональной. Просто каждый раз, когда я смотрю это видео, я вспоминаю, как маленькие девочки, маленькие мальчики, когда я была в "Охматдете", я имела возможность много с ними разговаривать... Я помню, как один ребенок бегает, играет, подходит ко мне и говорит: "Мне нравится твое платье, ты похожа на принцессу". А потом она говорит: "Но знаешь что? Мои мама и папа умерли". И она говорит это так непринужденно, будто это было вчера. Она говорит это так непринужденно, хотя я вижу столько боли в ее глазах", – в слезах произнесла Шамия.

В видео, поразившее международное жюри, украинка рассказывает о том, как начала практиковать арт-терапию с детьми, чтобы помочь им после пережитых ужасов.

"24 февраля 2022 года ужасная война разрушила мой родной дом – Украину, оставив развалины того, что когда-то было счастливой жизнью. Тысячи людей потеряли дома из-за ракетных ударов. Улицы, села и целые города лежат в руинах, природа опустошена. Боль коснулась каждого из нас. Я уже занималась благотворительностью, но война заставила меня понять, что я могу сделать больше. Меня вдохновили украинские волонтеры. Как художница, я поняла целебную силу искусства. Вот почему я начала арт-терапию с детьми – чтобы понять их эмоции. Я организовала благотворительный аукцион и средства от продаж картин направила на реабилитацию детей, у которых отобрали детство", – рассказывает в видео София.

Кроме Украины, в десятку лучших благотворительных проектов попали также участники из следующих стран: Индонезия, Непал, Турция, Чехия, Танзания, Ботсвана, Уганда, Бразилия, Тринидад и Тобаго.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о национальном костюме, который София Шамия представила специально для конкурса "Мисс Мира 2023". "Лесная песня" – такое название получило зеленое платье, которое создали под обстрелами в Харькове.

К счастью, конкурс не омрачит своим присутствием конкурсантка из страны-террористки России. Как стало известно после скандала на "Мисс Европа", россиянам дорога на этот праздник красоты отныне закрыта.

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