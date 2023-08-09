Участницы конкурса 'Мисс Вселенная' в Индонезии обвинили организаторов в сексуальных домогательствах: что известно

Шесть участниц "Мисс Вселенная" в Индонезии обвинили организаторов конкурса в сексуальных домогательствах, подав соответствующие заявления в полицию. Правоохранители заверили, что будет проведено расследование.

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Конкурс красоты в Индонезии проходил в столице страны Джакарте с 29 июля по 3 августа. По словам моделей, организаторы просили их раздеваться до нижнего белья "для проверки тела". Об инциденте рассказали в местных новостях Official iNews.

Девушки сообщили в полицию, что их просили раздеваться для якобы проведения медосмотра в комнате, где находилось более 20 человек, большинство из которых – мужчины. Затем участниц сфотографировали топлес. Адвокат заявительниц Меллиса Ангграени подчеркнула, что в подобных "проверках" не было никакой необходимости.

Одна из моделей позже на пресс-конференции добавила, что организаторы просили ее позировать в неподобающей позе, в том числе, раскрыв ноги.

На инцидент отреагировали представители международного конкурса "Мисс Вселенная", владелицей которого является тайская трансгендерная медиа-магнатка Джакапонг "Энн" Джакраютатип. Они заверили, что будут разбираться в этом вопросе.

"Организация "Мисс Вселенная" очень серьезно относится к обвинениям в сексуальном насилии и неподобающем поведении. Обеспечение безопасного места для женщин является важнейшим приоритетом организации "Мисс Вселенная" , – сообщается в заявлении организации.

Отметим, религиозные группы Индонезии, самой густонаселенной мусульманской страны мира, ранее выступали против проведения конкурсов красоты в целом.

Добавим, "Мисс Вселенная" состоится в декабре этого года в Сальвадоре. Точная дата будет объявлена позже.

Как писал OBOZREVATEL, 8 июля состоялся конкурс "Мисс Нидерланды 2023", победу в котором одержала 22-летняя модель и актриса Рикки Колле. Она будет первой трансгендерной представительницей Нидерландов и второй такой участницей за всю историю конкурса "Мисс Вселенная". Подробности – в нашем материале.

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