Участница "Від пацанки до панянки" раскрыла жуткие тайны семьи: мать оставляла голой на морозе, а брата сожгли

Участница нового сезона реалити " Від пацанки до панянки" Елена Питын шокировала признанием, что ее 18-летнего брата сожгли.

Так, 26-летняя девушка рассказала, что когда-то училась игре на флейте и планировала выступать с оркестром, но этим мечтам не суждено было сбыться. Из-за сложных отношений с матерью она начала употреблять спиртное. Женщина могла выставить маленькую дочь на сильный мороз в одних трусах, называя это "профилактическими целями". Единственным человеком, который поддерживал Лену в этой ситуации был родной брат. Но, к сожалению, его не стало. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала".

"Он умер в 18 лет. Его забросали сеном и подожгли. Дело закрыли как несчастный случай, потому что следствию не хватало доказательств. Еще полгода после его смерти я выглядывала в окно в надежде, что он придет. Понимаю, что если бы он не погиб, сейчас все было бы по-другому. Брат меня любил, а всем остальным было наплевать", – разоткровенничалась Лена #Зая Питын.

Отметим, что 1 марта на Новом канале стартовал 5 сезон популярного реалити "Від пацанки до панянки". В первый же день участницы разочаровали учителей Школы леди.

Как сообщал OBOZREVATEL, участница украинского реалити пережила аборт в 18 лет и наркотическую зависимость. Юлия Кудилинская призналась, что любила выпить, а потом цеплялась к людям, где конфликт чаще всего заканчивался драками. Кроме того, девушка также находилась в реабилитационном центре из-за употребления наркотиков.