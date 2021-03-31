Участница "Від пацанки до панянки" о жизни в интернате: лапают и тушат о кожу спички
Участница "Від пацанки до панянки" Наталия Гаврик вспомнила пережитые ужасы в одном из интернатов в Донецкой области, куда попала вместе с сестрой.
Ей было всего четыре года на тот момент, рассказала девушка Новому каналу. "После жизни в интернате остались шрамы на руках... Воспитатели тушили о кожу спички просто за то, что ты плачешь или не хочешь есть. До сих пор помню ужасное рагу, от которого отказывалась в интернате. По сей день ненавижу это блюдо", – отметила Наталия.
"Сильнее всего я плакала из-за издевательств воспитателей над сестрой, – призналась девушка. – Ее заводили в комнату и раздевали на глазах у всех. Мальчики ее лапали. А другие дети снимали это на камеру".
Наталья до сих пор не понимает, как такие люди могут работать с детьми.
"Из-за таких воспитателей психика ребенка окончательно рушится", – подытожила она.
По словам Наталии, об издевательствах дети почти никогда не жалуются, ведь воспитатели годами покрывают друг друга, но травма отражается на всей дальнейшей жизни ребенка.
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