Участница шоу "Від пацанки до панянки" рассказала, что ее изнасиловал отец лучшей подруги

София Ковнир
София Ковнир
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Участница шоу 'Від пацанки до панянки' рассказала, что ее изнасиловал отец лучшей подруги

Участница популярного реалити "Від пацанки до панянки" Юлия Кудилинская заявила, что в возрасте девяти лет ее изнасиловал 45-летний мужчина. Это был отец лучшей подруги девушки.

По словам Юлии, данный случай оставил отпечаток на всю жизнь. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

"Мы пошли с ним в заброшенный дом в селе. Когда зашла внутрь, увидела на полу матрас. Еще удивилась, зачем он там. Мужчина мне сказал: "Давай расслабимся. Может ты выпьешь вина?" Я согласилась. Он все тщательно продумал и подготовил. Почему-то повелась на это. Просто хотела попробовать алкоголь. Сделала два глотка, и меня унесло", – рассказала Кудилинская.

Кудилинская рассказала, что ее изнасиловали в детстве

Девушка отметила, что после этого мужчина надругался над ней. Она подчеркнула, что в девять лет ее тело было уже сформировано.

Ученица Школы леди добавила, что после этого инцидента она ничего не чувствует к людям, а в 14 лет решила, что должна мстить всем мужчинам.

"Я их меняла, как перчатки. А потом переключилась на девушек", – подытожила Кудилинская.

Юлия Кудилинская заявила, что ее изнасиловал 45-летний мужчина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Кудилинская рассказала об аборте в 18 лет и о том, как у нее была наркотическая и алкогольная зависимость. 21-летняя участница шоу призналась, что любила выпить, а потом цеплялась к людям, где конфликт чаще всего заканчивался драками.

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