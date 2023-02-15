Участница нацотбора KRUTЬ публично отреклась от шоу-бизнеса: я хотела быть частью этого до 24 февраля

Известная украинская бандуристка, финалистка Нацотбора на Евровидение-2023 Марина Круть (KRUTЬ) заявила, что не хочет ассоциироваться с украинским шоу-бизнесом. Она якобы "приоткрыла эту страницу для себя" и увиденное артистке не понравилось.

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Интересно, что до 24 февраля 2022 звезда хотела быть частью украинского шоубиза. Об этом она рассказала на YouTube "Слух" в шоу "Буремный подкаст" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Круть поделилась, что в следующем году планирует взять ориентир на благотворительные концерты для военных и переселенцев, а также популяризацию украинской музыки за границей.

"Меня больше не интересует украинский шоу-бизнес. Я немного приоткрыла для себя эту страницу, увидела, что там, и мне стало неинтересно. Мне бы не хотелось ассоциировать себя с этими людьми. По правде, я хотела быть в шоу-бизнесе до 24 февраля, но полномасштабное вторжение изменило все, и я больше не желаю быть причастной ко всему этому", – сказала бандуристка.

Объясняя свою позицию, музыкантка поделилась, что в украинском шоу-бизнесе, по ее мнению, "мало жизни" и честности. Финалистке Нацотбора не понравилось, что звезды редко говорят правду и много молчат.

Артистка считает, что она "рыба, плывущая по своему течению", и потому желает существовать параллельно с украинским шоу-бизнесом. Последней точкой для нее якобы стал проигрыш на Нацотборе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что KRUTЬ, занявшая второе место в финале Национального отбора на Евровидение, уступив лишь 1 балл победителям, пожаловалась организаторам конкурса на Tvorchi. Она со скандалом требовала дисквалифицировать артистов.

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