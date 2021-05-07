Участница 'Холостяка 11' возмутилась пост-шоу и заявила, что ее вырезали из эфира

Участница популярного украинского шоу "Холостяк 11" Дарья Ставнича заявила, что ее вырезали из программы "Як вийти заміж" на СТБ. По словам девушки, это связано с тем, что другим участникам не удалось спровоцировать ее на эмоциональное поведение.

Об этом Дарья сообщила на странице в Instagram-stories. Как рассказала девушка, она потратила на съемку проекта целый день и пожертвовала личным временем.

"Съемка длится уйму времени, портят нервы! В этот раз они пытались вывести на эмоции, но не получалось. Поэтому этого даже не было в эфире. Хлопаю. А тебя просто вырезают с эфиров. То чувство, когда тебя провоцируют, но ты уже не ведешься на эти провокации. Уже понемножку мозг включается", – заявила участница "Холостяка".

Кроме того, Дарья разместила пост, в котором отметила, что негативно относится к программе "Як вийти заміж", и поинтересовалась у подписчиков, что они думают о проекте.

"Негативно отношусь к пост-шоу. Если раньше собирались и обсуждали свидания, как все прошло, то сейчас эти "эксперты" только унижают и обливают грязью девушек", – написала одна из подписчиц Дарьи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, участница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан призналась, что к знакомству Михаила Заливако со своими родными относится максимально серьезно. Также она заявила, что подготовила для мужчины сюрприз, о котором он узнает непосредственно на самом ужине.