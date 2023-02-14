Участнику ''Україна має талант'' из Харькова, работавшему на оккупантов, сообщено о подозрении в коллаборационизме

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила местному шоумену о подозрении в коллаборационной деятельности и работе на оккупантов. В сообщении говорится, что речь идет о мужчине, прославившемся своими трюками на популярном украинском телешоу.

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В частности, в проекте он бил себя топором в живот, засовывал в нос гвозди и глотал горящий факел. Имя подозреваемого в заявлении на сайте не указывается (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Впрочем, как известно, во втором сезоне шоу "Україна має талант" (2010 год) к судьям вышел харьковчанин Сергей Агарков, номер которого состоял из описанных в сообщении трюков.

По данным следствия, еще с 2014 года у коллаборанта была пророссийская позиция, он был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии". Со временем уехал в Россию.

"Во время оккупации Балаклеи подозреваемый занял псевдодолжность "заместителя мэра" этого города. Он так обрадовался назначению, что публично срезал табличку с именем легитимного председателя Изюмской РГА. В конце июля 2022 года стал "председателем" так называемой "Боровской военно-гражданской администрации", – говорится в заявлении.

Сообщается, что накануне деоккупации Агарков скрылся с российскими захватчиками. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во временно оккупированном городе Энергодар в Запорожье утром 3 февраля раздался мощный взрыв во дворе многоэтажки. Жертвой стал местный коллаборант – бывший правоохранитель Евгений Кузьмин.

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