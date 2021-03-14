Участники "Голосу країни-11" довели Кароль до слез своим выступлением. Видео
В восьмом выпуске шоу "Голос країни-11" участники команды MONATIKA нежным исполнением песни Тины Кароль "Найти своих" довели певицу до слез.
Так, новая интерпретация композиции настолько понравились Тине, что она не смогла сдержать слез. После выступления Анастасии Буханцовой и Рудольфа Афицеряна знаменитость вышла к ним на сцену, чтобы вместе спеть романтическую песню (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).
MONATIK специально выбрал композицию Кароль, дабы сделать ей приятный сюрприз. Отметим, что тренер сделал выбор в пользу Анастасии, а Надежда Дорофеева забрала к себе в команду Рудольфа.
Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Винник спел с участницей "Голосу країни-11" свою легендарную песню "Нино". Ярине Малышняк досталось предпоследнее место в команде звездного тренера. Она вышла на сцену "Голосу" в последнем эфире "слепых прослушиваний".
Участница из Казахстана Диляра Дидаркизы растрогала судей своим выступлением. Она преодолела более 4 тысяч километров ради украинского проекта, о котором мечтала много лет.
Ранее на проекте выступила легендарная группа "Алиби". Сестры Анна и Алина Завальские удивили и покорили судей своим пением, исполнив еврейскую песню "Чирибим-чирибом".
Также на шоу выступил 65-летний Владимир Каверин – моряк, который пел украинские песни в разных уголках земного шара.