Участник Нацотбора на 'Евровидение', ушедший в курьеры, зажег на 'Голосі країни'. Видео

В воскресенье, 24 января, на шоу "Голос країни-11" выступил бывший участник группы "Сальто назад" и Нацотбора на "Евровидение" Саша Таб. Певец пришел на сцену проекта, чтобы перезагрузить себя и свое творчество.

Он рассказал, что из-за пандемии коронавируса и карантина в стране его группа перестала существовать. Кроме того, мужчине пришлось пойти работать курьером и таксистом. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Началась пандемия, мы все закрылись дома. На карантине я искал какие-то подработки. Поскольку я люблю ездить, слушать музыку, петь, я подрабатываю курьером, иногда таксистом. Все средства хороши. Кризис дает новый толчок", – отметил Таб.

Так, он исполнил песню "О, мамо" группы "Сальто назад". Ему удалось развернуть кресла Дорофеевой и Monatik. В результате он пошел в команду Monatik.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу "Голос країни-11" выступил Александр Барлебен – СБУшник, который мечтает о сцене. Когда на Востоке Украины началась война, он решил стать волонтером.