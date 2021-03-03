Участник 'Голосу країни' спел известные хиты на престижном конкурсе в Китае. Видео

Полуфиналист проекта "Голос країни-4" Андрей Шамрай принял участие в престижном конкурсе в Китае СHUANG 2021. Он прошел первый сольный этап.

Знаменитость исполнил легендарный хит "I feel good" James Brown. Об этом стало известно на странице в Instagram Шамрая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, певец давно учится в Китае, в городе Наньнин. На конкурсе он также спел вместе с одним из судей известный хит "Двічі в одну річку не війдеш" Юлии Думанской.

Пользователи сети подчеркнули, что выступления Шамрая получились очень фееричными и эмоциональными.

"Андрюха, молодец! Огонь", "До мурашек", "Андрюша, это пушка", "Красава", – пишут люди в комментариях.

Отметим, что в проекте "CHUANG 2021" участники проходят несколько этапов, чтобы попасть в группу "А". В конце выбирают победителей, которые создают свою группу в новом стиле "айдол".

Напомним, ранее участник "Голос країни-10" из Китая Сюй Юн Чуань развернул к себе сразу три тренерские кресла, исполнив хит украинской группы "Океан Эльзы". Для своего выступления 25-летний парень выбрал композицию под названием "Не твоя війна".

Как сообщал OBOZREVATEL, победительница третьего "Х-Фактора" Аида Николайчук заняла первое место в конкурсе караоке Mozart на японском телевидении. Украинская артистка одержала победу над известной японской певицей Саей Асакуре (Saya Asakura).