'У тебя детское лицо': Маричка Падалко вспомнила, как продюсер из Москвы запретил ей вести новости и что спасло ведущую от увольнения с 1+1

Украинская телеведущая Маричка Падалко раскрыла, с какими проблемами ей пришлось столкнуться в начале своей журналистской карьеры. Она поделилась, что продюсер из Москвы запретил ей вести новости, ведь у нее было слишком "детское лицо".

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Об этом журналистка рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Она отметила, что в определенный момент могла потерять работу на телеканале 1+1, однако ее спас трудовой кодекс, поскольку она была мамой маленьких детей.

"Я год, ну, может, полтора провела на ТСН. А потом у нас были турбулентные времена на канале, то есть изменения редакционной политики. Тогда у нас был новый продюсер из Москвы. Мне было 30 лет, и он мне сказал: "У тебя детское лицо для новостей". Он сравнил меня с какой-то ведущей россиянкой, которую я не знаю, и говорил: "Она ведет погоду, и ты будешь вести", – рассказала украинка.

По словам Марички Падалко, в тот момент она почти одновременно узнала, что станет мамой и больше не будет ведущей ТСН. Признается, что известие о беременности смягчило удар от изменения направленности ее работы. Вспоминает, что после того, как акцент профессии сместился с новостей на более легкий, развлекательный контент, чуть не была уволена.

"Я на канале фактически оказалась без работы. И я подозреваю, что в какой-то момент меня хотели уволить. Мне никто не говорил это в глаза, но передавали, что наверное хотели бы со мной уже попрощаться. Но мне кажется, что на тот момент меня спас трудовой кодекс. Я была мамой маленьких детей и меня фактически было тяжело уволить", – поделилась ведущая.

Маричка Падалко напоминает, что сложный период в ее работе длился с 2010 по 2012 год. Вернуться на роль ведущей новостей ей удалось после того, как сменился главный редактор, и пригласил ее вести утренний выпуск.

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