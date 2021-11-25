У певицы Джесси Джей случился выкидыш перед концертом: до этого ей ставили диагноз бесплодие. Фото

Британская певица Джесси Джей, бывшая возлюбленная популярного актера Ченнинга Татума, перед концертом в Лос-Анджелесе узнала, что у нее прервалась беременность. Звезда рассказала фанатам о своем горе, но выступление не отменила.

Новостью о том, что она станет мамой, Джесси планировала поделиться с поклонникам на концерте в L.A. Для вокалистки это было настоящим чудом, поскольку в 2014 году врачи диагностировали у нее бесплодие. Однако желаемому так и не суждено было случиться – вчера вечером, 24 ноября, Джей сообщила подписчикам в Instafram, что у нее случился выкидыш.

У 33-летней звезды нет мужа или бойфренда, она решила завести ребенка для себя с помощью врачей. О беременности певица рассказала только самым близким, а фанатов хотела обрадовать на третьем за два года концерте.

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"Вчера утром я смеялся с другом, говоря: "А если серьезно, как я собираюсь провести свой концерт в Лос-Анджелесе завтра вечером, не сказав всей аудитории, что я беременна?" Но я сделала три УЗИ и мне сказали, что сердцебиения ребенка больше нет. Я хотела стать мамой больше всего на свете, поэтому решила забеременеть самостоятельно, ведь жизнь так коротка...", – начала свой искренний пост Джесси.

Артистка опубликовала селфи, на котором она держит тест на беременность. На ее глазах видны слезы.

Также Джей добавила к посту изображение с цитатой современной поэтессы Шейды Нуар: "Иногда любви недостаточно, чтобы все работало, и это нормально. Это не значит, что ты проиграл".

Певица объяснила, что она не будет отменять концерт, потому что творчество поможет ей отвлечься от горя. Она нуждалась в сцене, поскольку долго на нее не выходила.

"Я знаю, многие люди подумают, что мне следует отменить концерт. Но я начала петь, чтобы наполнить свою душу. Это была терапия для меня. И сейчас я в этом нуждаюсь. Я хочу быть честной, не скрывать своих чувств. Я этого заслуживаю. Я до сих пор в шоке, печаль невыносимая. Но я знаю, что сильная, со мной все будет в порядке. Я также знаю, что миллионы женщин во всем мире испытали эту боль. Это самое одинокое чувство на земле", – призналась певица.

Коротко о звезде:

Джесси Джей – британская певица. Родилась 27 марта 1988 года в Лондоне.

Стала первой британкой, установившей рекорд в американском хит-параде Billboard Hot 100.

Певица никогда не была замужем, но имела несколько романов как с мужчинами, так и женщинами, поскольку была бисексуальной. В 2014 году она отказалась от бисексуальности, назвав это просто временным этапом в жизни. Тогда же она начала отношения с американским певцом Люком Джеймсом, которые длились 1 год. Еще один роман Джей был связан с голливудским актером Ченнингом Татумом. Пара неоднократно расходилась и сходилась, но в 2020-м окончательно разорвала отношения.

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