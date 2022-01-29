У отца Елизаветы II был роман с замужней женщиной. На аукцион в Лондоне выставили письмо-сенсацию

В сети опубликовали скандальное королевское письмо, которое раскрывает роман отца королевы Елизаветы II Георга VI с замужней дамой. Отмечается, что помощником в этой затеи был его брат Эдуард VIII.

Чтобы побыть наедине с тайной возлюбленной, которую звали Шейла Лафборо, он попросил своего брата "заманить" ее вместе с супругом лордом Лафборо в гости. Мужчины общались и играли в гольф, когда Георг проводил время с дамой, пишет Miror (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Это письмо, написанное 9 июня 1919 года Эдуардом для своей любовницы, с которой он был до женитьбы на Уоллис Симпсон, стало публичным, когда его владелец выставил письмо на аукцион. Цена составляет более 3,3 миллионов долларов. Продажа должна состоятся 10 февраля этого года.

Видео дня

Георг VI, которого, к слову, называли Берти, был настолько увлечен светской львицей леди Лафборо, что не слушал своего отца и игнорировал требования не встречаться с ней. В возрасте 20 лет он познакомился с ней на танцах в Стаффорд-Хаусе в Лондоне в 1918 году.

"Я просто не мог ударить по мячу в гольфе, и Берти отбил бы мне голову. Мы поехали в Винчестер, достигнув Ланкхиллса в 5:30. После чая мне удалось выманить лорда Лафборо под предлогом того, что он хочет сыграть еще несколько лунок в гольф на местном поле, чтобы дать Шейли шанс побыть наедине с Берти. Тогда они сказали, что устали и мы оставили их", – говорится в письме.

Специалист аукциона Саймон Лютербахер отметил, что братья были солидарны друг с другом.

"Это было немного коварно с их стороны, и необычно найти письмо, которое содержит такие личные подробности. В то время между братьями явно была крепкая связь, но в последующие годы это изменилось после отречения", – сказал Лютербахер.

Добавим, что Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году.

Роман Георга VI и Шейли Лафборо длился до тех пор, пока его отец не узнал о них в 1920 году. Тогда он предложил сыну стать герцогом Йоркским, если он бросит леди Лафборо.

В том же году она вернулась в Австралию, чтобы спасти свой брак с лордом Лафборо, но тайные возлюбленные продолжали вести переписку.

Через время Георг VI встретил Елизавету Боуз-Лайон, известную современным поколениям как королева-мать. Они поженились в 1923 году. У них родились две дочери – принцесса Елизавета и принцесса Маргарет. Королева-мать скончалась в марте 2002 года в возрасте 101 года.

Коротко о королевских особах:

Георг V – король Соединённого Королевства Великобритании, Ирландии, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 6 мая 1910 года до своей смерти; второй сын принца и принцессы Уэльских. Супруга Мария Текская. Дети – Георг VI, Мария Великобританская, Эдуард VIII и другие.

Георг VI (Берти) – король Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и доминионов Британского содружества с 11 декабря 1936 года и до своей смерти 6 февраля 1952 года. Сын Георга V.

Королева Елизавета, королева-мать (Елизавета Ангела Маргарита Боуз-Лайон) – супруга британского короля Георга VI, мать королевы Елизаветы II и принцессы Маргарет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в музее восковых фигур Panoptikum в Гамбурге (Германия) королева Елизавета ІІ оказалась лысой. В связи с этим на копии знаменитости постоянно есть шляпка.