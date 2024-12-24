'У меня не одна и не две машины': Камалия рассказала о самом дорогом автомобиле в своей коллекции

Певица Камалия призналась, что в ее гараже далеко не одна и не две машины, а целый ряд элитных автомобилей. Однако их количество не превышает пяти. Артистка отметила, что раньше все автомобили принадлежали семье, которую она строила с миллиардером Мохаммадом Захуром, но какова их судьба после развода супругов – неизвестно.

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В интервью "Тур зірками" певица призналась, что самой дорогой из всех оказалась Bentley. Однако сколько именно в свое время пришлось заплатить за автомобиль, она не сказала.

"У меня не одна машина и на две, а больше. У нас на семью все машины. У меня, например, было четыре. Bentley, наверное (была самой дорогой. – Ред.)", – сообщила артистка.

Известно, что раньше Камалия была владелицей не только Bentley, но и Mercedes, Audi и Toyota. На последней ездила мать певицы, но еще в 2016 году ее украли злоумышленники.

Камалия также призналась, что пользуется своей узнаваемостью и периодически уклоняется от штрафов во время вождения.

На вопрос журналистки Наталья Тур "А были ли моменты, когда вас останавливала полиция, узнавала и, например, прощала штраф?" артистка ответила так: "Было, и штрафы были, и автографы тоже были. Разное было". Она также добавила, что правоохранители останавливали ее из-за превышения скорости.

Ранее OBOZ.UA писал, что Камалия прокомментировала развод с мужем Мохаммадом Захуром. Супруги были вместе 20 лет, однако в 2023-м стало известно об окончании отношений.

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