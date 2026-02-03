'У меня была зависимость от психотропных веществ': финалист литовского Нацотбора поплатился за связи с Россией и объяснил, почему выступал там

Финалист литовского Национального отбора на Евровидение 2026 рэпер Atikin (Атикин) столкнулся с волной критики после выхода в финал конкурса. После его победы в зрительском голосовании с песней Deganti žemelė ("Горящая земля") в сети начали активно обсуждать биографию артиста, в частности его прошлые выступления в России и сотрудничество с местными музыкантами.

Выяснилось, что в марте 2019 года исполнитель гастролировал в Москве, а уже в октябре того же года выступал в Санкт-Петербурге с русскоязычным репертуаром. Как отмечают в LRT, уже в следующем году он записал музыкальный альбом с россиянином и распространял музыку через местные платформы.

В литовском сегменте сети реакция на скандал оказалась неоднозначной. Часть пользователей заявляет, что прошлые поездки артиста "пахнут "русским миром", а слова конкурсной композиции кажутся странными, ведь "мира не будет, пока будет существовать Россия". В то же время там призывают не делать поспешных выводов.

"Если сейчас проверять всех, то 95 процентов литовских исполнителей придется "отменить", потому что многие из них посещали Россию до 2022 года", – пишут пользователи, добавляя, что в 2019–2020 годах многие артисты стремились развивать карьеру на восточном рынке.

Политическая позиция Atikin относительно войны в Украине

После резонанса артист выступил с публичным заявлением и объяснил свою позицию. Музыкант отметил, что пришел на отбор на Евровидение в соответствии с правилами и представил песню, которая отражает его нынешний творческий этап и поэтому он должен объяснить свою позицию относительно войны в Украине.

"Я никогда не поддерживал и не поддерживаю агрессию России против Украины. За свою музыкальную карьеру я встретил очень разных людей из разных стран. В мире музыки знакомства часто возникают естественно – во время концертов, творческих проектов, совместных выступлений. Знакомства не означают идеологической поддержки, а пребывание рядом с людьми из определенной страны не является политическим заявлением", – сообщил свое мнение артист.

Atikin признал, что определенный период его деятельность была связана с Россией, однако отметил – это были карьерные решения без политического подтекста.

"Да, моя музыкальная деятельность в определенный период была связана с Россией. Это происходило до начала полномасштабной войны, в совершенно другом контексте, когда многие музыканты из разных стран там концертировали и сотрудничали. В то время это были чисто музыкальные решения, которые не имели никакой политической или идеологической подоплеки", – сказал он.

В то же время артист сделал признание о личных проблемах, которые, по его словам, влияли на жизненные решения: "Важно также отметить, что в тот период я был психологически уязвимым человеком, который имел зависимость от психотропных веществ. Это влияло на мои решения, окружение и направления, которыми я двигался. Это не оправдание – это объяснение".

Atikin заметил, после начала полномасштабного вторжения без колебаний публично осудил оккупационные, террористические действия России, что указывает на его проукраинскую позицию и якобы перечеркивает дружбу с россиянами. В частности, он занимался благотворительностью.

"Сегодня я нахожусь на другом этапе жизни и творчества. Я сознательно выбираю ответственность, открытость и четкую позицию относительно ценностей. Я никогда не стремился ничего скрывать или вводить в заблуждение. Как и многие люди, я имею прошлое, из которого я учился, рос и менялся. Прошу оценивать меня по тому, кто я есть и что делаю сейчас, а не по вырванным из контекста деталями из прошлого", – добавил музыкант.

