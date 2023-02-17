''У меня был ступор'': Мудрая из ''Холостяка'' впервые прокомментировала отношения с американским бизнесменом

Финалистка проекта "Холостяк-12" Александра Мудрая решила больше не скрывать роман с мужчиной из Америки, который старше ее на 15 лет. Это первые отношения девушки после романтического реалити. Бизнесмен познакомился с харьковчанкой еще до войны и помог ей уехать из Украины в начале вторжения.

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Мудрая поделилась подробностями своей лавстори в интервью с Анной Олицкой. Предприниматель некоторое время жил в Киеве и создавал IT-компанию. Первое свидание пары, запланированное на 24 февраля, так и не состоялось. Но возлюбленные встретились немного позже на границе со Словакией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я так волновалась, планировала прийти в платье с уложенными волосами. А в результате, я как какой-то замученный ежик, который просто устал. И я его вижу, у меня какой страх… И я помню, что в машине мы ехали молча. Я вообще не говорила, у меня был ступор", – вспомнила первую встречу с бойфрендом Мудрая.

На вопрос ведущей, что испытывает девушка к своему новому парню, она ответила неуверенно. По ее словам, бизнесмен влюблен в нее больше, чем Саша в него. Причина этого – финалистке "Холостяка" хочется личного пространства и свободы, но американец требует постоянного внимания.

"Работает он всего два месяца в год. Все остальное время у него абсолютно свободное, и этот момент – одна из причин того, почему у нас не складывается. Для меня очень важно личное пространство. В моей жизни есть как отношения, так и дружба. Для меня важно пойти встретиться с моими девушками", – подчеркнула украинка.

Она добавила, что ее партнер помогает Украине с первого дня войны, потому даже получил запрет на въезд в Россию на 10 лет. До этого мужчина никогда не посещал страну-агрессор.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что Александра Мудрая грубо высказалась о победительнице "Холостяка" Екатерине Лозовицкой. Финалистка уверена, 26-летняя модель не была влюблена в Алекса Топольского и между ними не чувствовалось никакой "химии". Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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