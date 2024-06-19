'У мамы и дочери одна улыбка': Алла Пугачева на дне рождения Максима Галкина поразила сеть

Российский шоумен, с начала полномасштабного вторжения поддерживающий Украину и уехавший с семьей из России, Максим Галкин 18 июня отпраздновал свой день рождения и опубликовал семейное фото, на котором появилась и эстрадная певица Алла Пугачева. Несмотря на свой возраст, 75 лет, артистка все еще выглядит свежо и искренне улыбается в кадр.

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Как видно на опубликованном в Instagram фото, Пугачева надела макси-платье свободного кроя в цветочный принт, а с ее шеи свисали стильные очки на цепочке. Галкин с сыном одели белые футболки, но 10-летний Гарри решил поэкспериментировать и нацепил массивные цепочки и завязал на голове бандану, чтобы походить на американского хип-хоппера. Дочь Лиза пошла по стопам мамы – нарядилась в элегантное платье металлического цвета и накинула на плечи белый блейзер. В руках она держала сумку бренда Prada, однако, оригинал ли это, – неизвестно.

На фото семья стоит рядом с праздничным тортом. Максиму Галкину исполнилось 48 лет, на что также указывают зажженные свечи.

"Любимому мужу и папе. С днем рождения", – оставили пожелания на десерте.

Детей-близнецов пара нечасто показывает, но в праздник шоумен решил, что семейная фотография в соцсетях будет лучшим способом порадовать фанатов. В своем подростковом возрасте они невероятно похожи на родителей, хоть и выносила и родила их суррогатная мать.

На схожесть девочки с мамой обратили внимание даже подписчики Максима Галкина. "У мамы и дочери одна улыбка", – написала интернет-пользовательница. У обоих опущены углы губ вниз и видны только верхние зубы при улыбке.

В частности, семью в комментариях к фото забросали комплиментами:

"Максим, Алла, как вы красивее с годами! Прекрасная семья".

"Какая хорошая и счастливая семья! Вот оно – счастье! Еще раз с днем рождения! Алла Борисовна, как всегда, выглядит прекрасно!"

"Прекрасная семья, отличные отношения. Все такие красивые. Дети так быстро растут".

"Такие милые".

Ранее OBOZ.UA подробнее писал о политической позиции Максима Галкина. Он ни разу не дал повода усомниться в своем осуждении политики Кремля, пропутинских коллег и пропагандистов.

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