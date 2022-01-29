'У малого начал падать пульс': ONUKA впервые рассказала, как едва не потеряла сына при родах. Видео

Известная украинская певица, фронт-вумен группы ONUKA Наталия Жижченко, которая никогда не хотела иметь детей и позиционировала себя, как сhildfree, заявила, что во время родов первенца в 2020 году едва не потеряла сына. Тогда врачи срочно сделали кесарево сечение.

Соответствующее заявление она сделала в интервью Василисе Фроловой, которое вышло в YouTube-канале журналистки. "все было естественно, но я всю беременность шла на грани с преэклампсией, это с давлением связано. То есть, я всю беременность пила лекарства против давления", – призналась певица (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Наталия Жижченко добавила, что перед родами ее давление стало резко повышаться и певице дали лекарства. Однако они не стабилизировали давление и в результате сделали эпидуральную анестезию.

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"Мне стало легче, я успокоилась", – рассказала Жижченко.

Но, во время родов возникли осложнения. У малыша стало падать давление и врачи испугались, но вскоре стали принимать экстренные меры.

"У малого начал падать пульс. Мы слышим, что он останавливается. Врачи всполошились. И они в один голос говорят, что нужно кесарево, потому что может быть гипоксия. Я это очень помню: подбегает врач подписать соглашение. Пять минут, а я в операционном зале и говорила, что не хочу быть без сознания. Меня успокоили и сказали, что я буду в сознании. И я тогда успокоила", – вспоминает артистка.

По ее словам, через 34 минуты Наталье сказали, что она стала мамой.

"Первое, что я сказала: "Не настоящей же мамой?". Они смотрят и не понимают. Это так запрограммировалось, что ты должна сама это сделать. Через полгода мне врач сказал, что поскольку было полное раскрытие и в последний момент сделали это (эпидуральную анестезию, – Ред.), я передала иммунитет ребенку. Сказали, считайте, что вы сами родили", – сказала Жижченко.

Также солистка ONUKA вспоминает, что ей было стыдно признаться, что ей сделали кесарево сечение. Она долгое время морально сложно чувствовала себя из-за того, что не смогла родить малыша сама.

"Я думала это скрыть, типа "я не справилась". Первая мысль была, что я не справилась, а не то, здоров ли мой ребенок", – заявила она.

Коротко о знаменитости:

Наталия Жижченко – 36-летняя украинская мультиинструменталистка, фронтвумен группы "ONUKA", бывшая участница групп "Tomato Jaws" и "KOOQLA". Родом из Чернигова. Состоит в отношениях с Евгением Филатовым с 2008 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ONUKA рассказала, что ее экс-возлюбленный оскорблял, говоря, что она "С*ка беспородная". Также она постоянно выслушивала хейт и критику от пользователей сети.