У Лободы прокомментировали новость о якобы усиленной охране певицы в Киеве

Украинская певица Светлана Лобода на самом деле не усиливала свою личную охрану после возвращения в Украину. Звезду на гастролях сопровождает ее команда в обычном составе.

Об этом представительница артистки сообщила в личном разговоре с OBOZREVATEL. По ее словам, никаких изменений в условиях перемещения звезды по Киеву не было.

"Никаких изменений в коллективе Светланы за последнее время не происходило. В Киеве, как и во всех остальных городах и странах, она перемещается с водителем и охраной", – утверждает она.

Ранее украинские папарацци засняли, как Светлана Лобода ездит по столице Украины на черном микроавтобусе Mercedes с телохранителем. Исполнительница отказалась говорить с журналистами, сославшись на то, что с ней об этом "не договаривались".

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Ранее мы писали, что 14 августа Лобода анонсировала концерт в одесском клубе Ibiza Beach Club. Билеты, стоимость которых стартует от 1300 гривен, уже почти проданы.

Кроме того, Лобода засветилась на дне рождения сына Анатолия Анатолича.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – заслуженная артистка Украины, телеведущая и автор песен. Живет и работает в России.

Родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Училась в Киевской эстрадно-цирковой академии на отделении эстрадного вокала.

Весной 2004 года стала новой солисткой трио "ВИА Гра". В составе группы приняла участие в туре по городам Азии, снялась в клипе "Биология" и новогоднем мюзикле "Сорочинская ярмарка". В сентябре того же года неожиданно покинула коллектив.

8 марта представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2009".

В 2019 году стала одним из наставников шоу "Голос. Дети" на "Первом канале". После скандала с результатами голосования объявила о завершении работы в проекте.

В 2021 году заявила о возвращении в проект "Голос. Дети".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в 2020 году Лобода впервые за три года выступила на родине. Артистка пела на закрытом мероприятии в Одессе для VIP-гостей.