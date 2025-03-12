У Бориса Барского, много лет игравшего деда в 'Маски-шоу', во время войны родилась первая внучка

Известный украинский комик Борис Барский, много лет игравший забавного пожилого персонажа в популярных "Масках-шоу", стал дедом в реальной жизни. Его дочь Анастасия подарила папе внучку Валентину.

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Знаменательное событие произошло весной 2022 года в Болгарии, куда Настя уехала на время от войны, однако об этом стало известно только сейчас. Ныне Анастасия с семьей вернулись в Одессу. Об этом Борис Барский рассказал в интервью OBOZ.UA.

"В апреле 2022 года Настя сделала меня дедушкой, – рассказывает Борис Барский. – Это произошло в Болгарии, а через три месяца они вернулись в Одессу. В свое время дочка окончила факультет романо-германской филологии. Хорошо знает английский, испанский, греческий. Работала при кафедре в университете, в туристическом агентстве, занималась грузоперевозками. А потом резко переучилась на программиста. В настоящее время зарабатывает программированием. Я шучу: красивая папа и умная, как мама. Или так: красивая, как мама, и умная, как мама".

"Нашу внучку зовут Валечка, – продолжает артист. – Имя выбирали родители, чем руководствовались, не могу сказать, не спрашивал об этом. Когда мы Насте выбирали имя, нам нравилась песня Юрия Антонова "Анастасия". И потом, когда дочь выросла, мы поставили ей эту песню. Сказала, что она ужасная".

Борис Барский также рассказал о жене, с которой вместе уже больше 40 лет: "Наталья по специальности не артистка. Когда мы встречались, занималась научным трудом. Она – химик, младшая научная сотрудница. Затем появились дети. А на сегодняшний момент работает костюмершей в нашем театре". Актер раскрыл секрет своего крепкого брака: "Я как-то выставил картинку на Facebook. Там два друга говорят, друг другу: "Моя жена самая красивая и самая умная". Второй: "Откуда ты знаешь?" Первый: "Это она так сказала". Мне кажется, мы вместе, потому что позволили друг другу стать теми, кем хотели стать".

Полное интервью с Борисом Барским читайте на OBOZ.UA в четверг, 13 марта.

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