'Ты либо счастлива, либо успешна': Оля Цыбульская рассказала, почему хотела уйти от мужа, с которым встречалась со школы

Украинская певица Оля Цыбульская призналась, что несколько раз хотела уйти от своего мужа Сергея Грисюка, с которым начала строить отношения еще в школе. 38-летняя артистка объяснила, что коллеги по цеху неоднократно пытались ее убедить, что семейная жизнь и шоу-бизнес – несовместимые вещи.

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Об этом знаменитость рассказала в проекте "МузРуМ". По словам исполнительницы, со временем она перестала прислушиваться к таким советам и начала самостоятельно строить свою жизнь.

"Знаешь, сколько раз я собирала вещи, потому что мне звездные коллеги говорили: "Девочка, шоу-бизнес и семейное счастье – это несовместимое. Ты должен выбрать: или ты счастлива, или ты успешна. Посмотри, ни у кого это не получится", – поделилась певица.

Оля Цыбульская отметила, что она может назвать себя той женщиной, которая всегда выбирает себя. Артистка сама понимала, что совмещать отношения и карьеру будет довольно не легко, а непрошеные советы лишь подогревали определенные сомнения.

"Я очень часто собирала вещи, гремела дверью и говорила: "Я не люблю тебя". И шла строить карьеру. А потом понимала, что глубоко несчастный человек. Мне нечего отдать на сцене. И потом я начала сомневаться, что может те тети врут? Может, они сами несчастливые?", – рассказала звезда.

Оля Цыбульская благодарна своему любимому, что он нормально воспринимает ее характер. Она поделилась, что их последняя ссора была очень громкой и эмоциональной, поэтому пара в течение длительного времени не общалась. Тогда Сергей Грисюк написал ей письмо, где указал: если чувства звезды остались такими же теплыми, то он ждет ее в Париже. В конверте лежал билет, поэтому Цибульская полетела к мужу. Из этого путешествия артистка вернулась беременной.

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