Цымбалюк о съемках в российских проектах до 24 февраля: мое участие в этом культивирует плохое национальное сознание

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк до полномасштабного вторжения РФ в Украину снимался в российских проектах. В частности, в клипе группы "Ленинград" на песню "Миг", съемки которого проходили в Киеве в 2020 году. Тогда компанию артисту составила его украинская коллега Дарья Трегубова.

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Сейчас звезда осознает, что участие в подобных проектах "культивировало плохое национальное сознание" у украинцев, которым процесс "смешивания" культур казался совершенно нормальным, хотя уже тогда Россия вела войну на Донбассе и аннексировала Крым. Своими мыслями на этот счет Цымбалюк поделился в интервью Славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Я действительно считал, что они снимают крутые клипы. Когда мне позвонили с продакшна и сказали, что в Киеве хотят снять клип для группы "Ленинград", скинули мне сценарий, озвучили бюджеты, объяснили, что это небольшой хром, который снимается трое суток, я понял, насколько это клевая может быть история, которой мне реально в Киеве тогда не хватало. Тем более сразу зашла речь о том, что я буду главным героем, есть диалоги, есть киношная история. Меня подкупило. Я хотел быть героем крутой качественной истории. Но в силу всех вот этих перипетий, понятное дело, что мое участие во всех подобных проектах культивирует очень плохое национальное сознание", – признался актер.

Сейчас, как уверяет артист, он категорически изменил свою точку зрения. Тем не менее, большинство картин, в которых ему приходилось сниматься ранее, были российско-украинского производства.

"Я один из тех украинских актеров, который снялся в 20-ке российских сериалов и фильмов. Поэтому, блин, что ты уже сделаешь, если оно у нас тут все на рейках? У нас 90% продукта было на Россию", – констатировал Цымбалюк.

Вместе с тем, Цымбалюк верит, что полномасштабная война и отказ от всего российского дадут толчок для развития отечественного кинопродукта. Он отметил, что сейчас производители уже начали восстанавливать работу: в Украине на данный момент параллельно снимается около пяти проектов и их число постепенно увеличивается.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Цымбалюк официально рассекретил свои отношения с бизнес-леди Светланой Готочкиной. Свой роман пара пыталась скрыть, однако внимательные поклонники догадывались об их отношениях.

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