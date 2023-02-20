Тревогой не спугнуть: звезды отреагировали на визит Байдена в Киев

Неожиданный визит президента США Джо Байдена в Киев произвел настоящий фурор не только среди политической элиты мира, но и между украинскими звездами. Они мгновенно отреагировали на приезд главы Америки.

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Особое уважение у знаменитостей вызвала спокойная реакция американца на воздушную тревогу, вызванную активностью российской авиации в Беларуси. OBOZREVATEL решил собрать комментарии звезд (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Телеведущий Андрей Бедняков отметил, что президент США проявил смелость, приехав в Киев. Для этого он использовал два красноречивых эможди-яйца.

Радиоведущий Слава Демин сообщил подписчикам о визите американского лидера и попытке россиян испугать его воздушной тревогой.

Мисс "Украина Вселенная" Анна Неплях запостила мэм с Джо Байденом на фоне кофейни в компании олигарха Игоря Коломойского, предлагающего "кофе пить".

Певица Злата Огневич поприветствовала Джо Байдена в Украине.

Блогерша Дарья Квиткова лаконично написала: "Ало, русня?"

Телеведущий Владимир Остапчук напомнил "Укрзалізниці", что Джо Байдену нужно подарить фирменную шапку.

Певица Джамала по-английски поприветствовала президента США на "земле свободных людей".

Ведущий Александр Педан коротко охарактеризовал визит Байдена словом "вау".

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появилось видео, на котором президент Джо Байден чтит память павших защитников Украины. Он сделал это у Стены памяти.

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