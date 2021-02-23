10 неудачных татуировок, от которых еще долго будет дергаться глаз

Татуировки от поколения до поколения не теряют популярности: теперь их бьют даже подростки. Но, как известно, украсить тело – удовольствие не из дешевых. Если не потратить на тату внушительную сумму денег, можно напороться на делетанта, который изрядно подпортит клиенту внешность.

Почему не стоит поддаваться спонтанному порыву и бежать в первый попавшийся салон? OBOZREVATEL объяснит наглядно. Мы собрали ужасные работы тату-мастеров, которые переоценили свои художественные возможности.

Татуировки в честь любимых

Татуировки в честь любимых стали пережитками прошлого, но некоторые все равно пытаются оставить фото на теле, чтобы доказать свою любовь. Обычно реальная фотография и рисунок на теле отличаются, тату-мастер переоценивает свои художественные навыки и делает жуткие тату.

Безупречное фото любимой превратилось в ужасную татуировку с черным контуром, которую очень трудно вывести. Еще один пример того, что не нужно делать поспешных решений и доверять мастерам.

Фильм ужасов, вместо симпатичного черно-белого фото женщины. Любовь всей жизни может моментально погаснуть, а татуировка останется. К тому же парень выбрал начинающего мастера, который пообещал качественное тату.

Партаки маленьких детей

Мужчины порой так радуются рождению детей, что не обдумывая выбирают фото и бегут в тату-салон отобразить радостное лицо малыша на своем теле. Выбор мастера – очень важен, если вы выбираете не узор, а реальное фото для тату.

Папаша решил сделать татуировку спящего сына, но на ней новорожденный больше похож на лысого дедушку с морщинами.

Татуировки домашних любимцев

Австралийка сделала татуировку пса на отдыхе в Индонезии, чтобы подчеркнуть любовь к своему любимцу. Балийские татуировщики часто попадают в сеть с "фейлами" работ.

Живописные пейзажи

Парень хотел живопись на кисти руки, но получил рисунок из фильма ужасов про необитаемый лес с одной асимметричной елкой.

Фанаты изображают своих кумиров

Даже секс-символ 50-х, Мэрилин Монро потеряла свой шарм, а все благодаря "профессиональному" мастеру тату.

Анджелина Джоли является кумиром многих людей и славится потрясающей природной красотой. Не смотря на это, неумелый тату мастер смог опорочить даже самую красивую актрису.

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