Тоня Матвиенко призналась, что устроилась на работу к Поплавскому, и пожаловалась на проблемы с финансами

Известная украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что зарабатывать на концертах после полномасштабного вторжения ни она, ни ее супруг-музыкант Арсен Мирзоян не могут, поскольку большая часть их выступлений – это благотворительные мероприятия. По этой причине знаменитости пришлось искать дополнительные источники дохода. Она решила заняться преподаванием вокала.

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Делать это Матвиенко будет в Киевском национальном университете культуры и искусств, президентом которого является певец Михаил Поплавский. О своем новом месте работы 42-летняя исполнительница рассказала в интервью Славе Демину для его YouTube-канала.

"Устроилась преподавателем. Иду к Поплавскому вокал преподавать. Очень переживаю, что будет дальше в Украине... Это и с финансами связано", – поделилась Матвиенко.

Первый рабочий день на новом месте у артистки запланирован, как и положено, на первое сентября.

Матвиенко честно признается, что главной мотивацией пойти работать в университет для нее было отсутствие денег. Из-за этого ей даже пришлось с детьми перебраться к маме – легендарной певице Нине Матвиенко.

"До войны я была очень счастливая, довольная певица. Стабильно было где-то две-три тысячи долларов в месяц. Сейчас вообще не зарабатываю. Арсен зарабатывает и я живу у мамы. Кто может, все и доскидываемся. Вот и приняла решение. Что я сижу? Нужно действовать, реализовываться", – поделилась звезда.

Отметим, это не первый раз, когда исполнительница делится о финансовых трудностях в семье. Ранее она рассказывала, что все концерты, в которых участвует она и Мирзоян, – благотворительные, а других источников дохода, кроме собственного творчества, у семьи артистов не было. Поэтому им "приходится выживать".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Нина Матвиенко записала трогательное обращение к своей дочери Антонине в 75-й день рождения. Звезда с грустью рассказала, что не чувствует праздника, ведь в ее родной стране оккупанты совершают террор.

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