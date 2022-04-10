Тоня Матвиенко ответила на слухи о разводе с Арсеном Мирзояном

Украинская певица Тоня Матвиенко отреагировала на слухи о разводе с исполнителем Арсеном Мирзояном. Звезда утверждает, что информация об их расставании – фейк.

По словам артистки, ее недоброжелатели "не дождутся" информации о том, что отношения пары закончились. Такой комментарий прозвучал в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Накануне блогер и стендапер из Днепра Николай Зырянов в своем шоу "Львы на Джипе" поинтересовался у певицы Jerry Heil, знает ли она о разводе Мирзояна и Матвиенко.

Эта информация шокировала зрителей, которые следили за историей любви пары и радовались их успехам. В частности, и сама Jerry Heil начала эмоционально кричать: "Нет, нет, нет".

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После огласки информации о разводе звезд в СМИ, Тоня Матвиенко лаконично опровергла слухи. Она подчеркнула, что сплетники "не дождутся" подобных новостей.

"Я не знала, что в такие времена, это может кого-то волновать. И сейчас точно не время расставаться. Не дождетесь", – говорится в комментарии.

Напомним, что в январе 2022 года пара раскрыла, что иногда переживает своеобразный кризис в отношениях, но они пытаются находить общий язык, чтобы сохранить брак.

В частности сама Тоня Матвиенко признавалась, что в один период хотела разорвать отношения, но избранник не допустил этого. По словам певицы, они обсудили проблемы и разрешили все конфликты.

Как сообщал OBOZREVATEL, после 5 лет брака разводятся актер театра и кино Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова. Пара осталась хорошими друзьями.