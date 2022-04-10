Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян расстались – блогер

Блогер и стендапер из Днепра Николай Зырянов в одном из выпусков авторского шоу "Львы на джипе" проговорился, что украинская певица Тоня Матвиенко и исполнитель Арсен Мирзоян разорвали отношения. Сама пара слухи не комментирует.

Зырянов раскрыл это во время эфира "Коменданский чос" на YouTube с певицей Jerry Hеil, когда обсуждал расставание другой звездной пары – Нади Дорофеевой и Дантеса. Причины и подробности блогер не озвучил (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я последний человек, который узнает все эти новости", – сказала Jerry Hеil о разводе Дорофеевой и Дантеса. "А ты не знала, что еще Тоня Матвиенко с Мирзояном разошлись?" – спросил ее блогер.

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Супруги никак не прокомментировали заявление в эфире шоу, но известно, что мысли о расставании действительно раньше появлялись в голове певицы.

Об этом она рассказала в январе 2022 года в интервью "Сегодня". Тогда звезды признавались, что в их отношениях есть некоторые проблемы, однако они пытаются сохранить брак.

"Он говорил, что мы справимся. Я написала все, что мне не нравится в нем и наших отношениях. Потом он сказал, что готов на все – все менять. Я в тот момент видела, что он готов бороться за наши отношения и что я ему не безразлична", – рассказывала Тоня Матвиенко.

Как известно, исполнительница и ее избранник поженились 15 июня 2015 года. Для обоих артистов этот брак стал вторым в жизни. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна.

Кроме этого, пара воспитывает общую дочь Нину, которой недавно исполнилось 6 лет. Семья проживает в квартире матери артистки, певицы Нины Матвиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, о своем разводе официально объявили певица Надя Дорофеева и артист Владимир Дантес. Поговаривают, что причиной стали новые отношения звезды с известным ресторатором.