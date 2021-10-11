Тодоренко кардинально изменила внешность и удивила сеть. Фото

Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и строит карьеру в России, шокировала поклонников новым фото. Знаменитость предстала перед фанатами в новом образе, с каштановыми короткими волосами.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Даже для меня это неожиданность", – коротко подписала пост артистка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото Тодоренко позирует без грамма макияжа в белой футболке с принтом и аксессуарами. Изюминкой ее образа стали каштановые короткие волосы.

Регина сделала несколько кадров, на одном из которых поклонники смогли обнаружить, что это вовсе не настоящий цвет волос и стрижка. На третьем фото можно заметить, что сзади у знаменитости видны ее настоящие русые волосы и становится понятно, что Регина надела парик.

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Поклонники разделились во мнениях. Одни считают, что Тодоренко красиво с такой стрижкой и цветом волос, а другие раскритиковали образ.

"Очень не идет", "Видно светлый волос из под парика", "Очень идет", "С этой прической у Регины пропала нежность и романтичность", "Волосы не зубы, отрастут", "Стильно и эффектно, а главное что вам нравится", "Вы очень красивая, но так не очень", "По мне, темный не ваш", "Здорово", "Красиво", "Необычно и красиво", "Отличный парик", "Ужас", "Очень красивая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Регина Тодоренко – украинская телеведущая, певица, композитор и блогер родилась в 1990 году в Одессе.

Наиболее известна по тревел-шоу "Орел и решка", а также участием в группе "Real O".

С 2018 года замужем за певцом Владом Топаловым, в браке с которым у них родился сын Михаил.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Регина Тодоренко неожиданно сделала признание о своем здоровье. Во время очередной командировки звезда разоткровенничалась и призналась, что с детства страдает из-за боли в спине.